Capodanno a Città della Pieve per premier Mario Draghi

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE, 01 GEN - Capodanno a Città della Pieve per il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier, assieme alla sua famiglia, ha atteso l'arrivo del 2022 nel suo casolare di campagna che si affaccia proprio sul borgo umbro. "Non ho avuto modo di incontrarlo in questi giorni, c'è stato solo un cortese scambio di auguri attraverso Whatsapp", ha detto all'ANSA il sindaco Fausto Risini. Il presidente, tranne che nei giorni che lo hanno visto impegnato a Roma, ha trascorso l'intero periodo natalizio in Umbria. (ANSA).