Umbria ancora oltre 7 mila terze dosi vaccino fatte

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Ancora oltre quota 7 mila, 7.759 per la precisione, le somministrazioni di terze dosi di vaccino Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Ricevute ora dal 30,8 per cento dei residenti in base ai dati sul sito della Regione.

Sono state invece 757 le prime dosi e 705 le seconde. (ANSA).