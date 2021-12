Alcuni positivi nel gruppo squadra della Ternana

(ANSA) - TERNI, 29 DIC - Sono emerse "alcune positività" al Covid all'interno del gruppo squadra della Ternana (serie B). A riferirlo, in una breve nota, è la stessa società. Che al momento non specifica il numero dei casi, registrati tra le giornate di lunedì e martedì.

La squadra allenata da Cristiano Lucarelli è in questi giorni in pausa natalizia. Gli allenamenti riprenderanno domenica. In campionato, il 14 gennaio, la Ternana sarà impegnata nella gara interna con l'Ascoli, ultimo turno del girone di andata. (ANSA).