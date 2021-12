Sanità, Manlio Bartolini confermato presidente "Aronc"

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Si è svolta al Barton Park l'assemblea dei soci di Aronc, Amici della radioterapia oncologica, che ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio, confermando nella carica di presidente Manlio Bartolini, fondatore dell'associazione, che in dieci anni di attività ha erogato finanziamenti per la ricerca e borse di studio a favore della struttura di Radioterapia oncologica dell'ospedale di Perugia.

Del nuovo direttivo fanno parte: Fabio Amici, Roberto Politi, Giuseppe Passetti, Gianluca Ingrosso, Antonio Maprosti, Mario Mariano, Eugenio Rondini, Rossano Cervini, Laura Boco e Walter Cucinelli.

La relazione del comitato scientifico è stata svolta dalla professoressa Cynthia Aristei, che la illustrato le esigenze di nuove apparecchiature del reparto.

Nella relazione all'assemblea, il presidente Bartolini ha sottolineato - spiega una nota dell'associazione - che "anche durante il periodo della pandemia, Aronc ha continuato a svolgere attività di sostegno ai pazienti della struttura di Radioterapia oncologica. Solo per motivi di sicurezza - ha aggiunto - abbiamo annullato la cena degli auguri di Natale, che ci avrebbe permesso di riallacciare rapporti con tutti gli associati, ma ci impegniamo a breve per un incontro per comunicare le iniziative in cantiere dei prossimi mesi".

Bartolini ha infine ricordato altri progetti realizzati da Aronc, tra i quali la ristrutturazione della sala d'attesa del reparto di Radioterapia oncologica del Santa Maria Misericordia.

(ANSA).