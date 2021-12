Usa: è uno studente perugino il giovane ferito a New York

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - E' un perugino, Roberto Malaspina, 27 anni, il giovane ferito a New York poco dopo l'accoltellamento a morte di Davide Giri. Lo riporta oggi il Corriere dell'Umbria.

Malaspina, e non Malastina come riportato inizialmente dai media americani, si trovava nella città statunitense per studiare. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Dottorando alla Columbia University - ricostruisce il Corriere dell'Umbria -, era arrivato da 24 ore nell'ateneo newyorchese. E' ricoverato in condizioni stabili.

Il padre, Corrado Malaspina, è stato radiologo, ora in pensione, all'ospedale di Perugia. "L'ho sentito al telefono e ci ho parlato - ha spiegato -, sta bene, grazie a Dio. E' ferito lievemente all'addome. Era lì da solo un giorno, per fare una ricerca nell'ateneo americano e adesso si trova ricoverato in ospedale. Noi ora siamo in contatto con il Consolato - ha concluso il padre sempre con il Corriere dell'Umbria - che ci aggiorna continuamente". (ANSA).