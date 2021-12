In Umbria impennata nuovi casi Covid ma ricoveri stabili

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Impennata di nuovi casi Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno, 153, ma ricoverati in ospedale stabili, 53, nove dei quali, uno in meno, nelle intensive. Registrato ancora un morto per il virus. Emerge dal sito della Regione.

I guariti sono stati 49, con gli attualmente positivi ora 1.744, 103 in più rispetto a giovedì.

Sono stati analizzati 2.692 tamponi e 7.985 test antigenici, con un tasso di positività pari all'1,4 per cento sul totale (era 0,89 il giorno precedente). (ANSA).