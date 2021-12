Deciso calo alunni positivi Covid in scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - Deciso calo degli alunni positivi al Covid nelle scuole dell'Umbria, 27 al 30 novembre, 65 in meno rispetto a quattro giorni prima in base a quanto riporta la Regione.

In diminuzione anche le classi in isolamento, 25, 14 in meno, e i contatti stretti in quarantena, 523, meno 241. I cluster sono ora sei, 13 in meno, e otto i casi di positività tra il personale, cinque in meno. (ANSA).