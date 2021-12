Umbria ancora vicina 4 mila terze dosi vaccino al giorno

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - Umbria ancora vicina alle 4 mila somministrazioni di terze dosi di vaccino Covid inoculate nell'ultimo giorno, 3.985 in base ai dati aggiornati dalla Regione al primo dicembre. Con una copertura del 13,6 per cento della popolazione.

Sono state somministrate 443 prime dosi, con l'86,06 per cento dei vaccinabili che l'hanno ricevuta, e 537 seconde, 84,68 per cento. (ANSA).