Altre tre vittime Covid in Umbria, in calo ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - Altre tre vittime per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 1.490 dall'inizio della pandemia, dove si registrano 116 nuovi casi e 117 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.622, quattro in meno di martedì. Lo riporta in portale della Regione aggiornato al primo dicembre.

In calo anche i ricoverati in ospedale, 57, quattro in meno, mentre scendono a dieci, uno in meno, i posti occupati nelle terapie intensive.

Sono stati analizzati 2.650 tamponi e 7.653 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,1 per cento (0,51 il giorno precedente). (ANSA).