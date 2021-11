Giannico si dimette da direttore Azienda ospedaliera Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Marcello Giannico ha formalizzato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Lo ha fatto dopo avere superato un concorso pubblico come dirigente a tempo indeterminato presso l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

"La normativa vigente non consente, purtroppo, la presa in servizio con il contestuale ruolo che rivesto e devo pertanto rinunciare al prestigioso incarico umbro" ha spiegato Giannico in una nota dell'ospedale di Perugia. "Ringrazio la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l'assessore alla Sanità, Luca Coletto e il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero - aggiunge -, per la fiducia accordatami. In un prossimo futuro ci potranno essere altre occasioni di collaborazione con il Servizio sanitario regionale dell'Umbria e con questo ospedale che ho avuto l'onore di dirigere in questo anno e mezzo. Una struttura straordinaria come straordinario è tutto il personale, che ringrazio".

Il concorso pubblico al quale ha partecipato Giannico - ricorda ancora l'Azienda ospedaliera - risale al 2019, prima del suo incarico come direttore generale a Perugia, ma a causa della pandemia si è protratto fino ad agosto del 2021. (ANSA).