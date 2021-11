Gimbe, aumentano nuovi casi settimana 17-23 novembre

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - In Umbria nella settimana tra il 17 e il 23 novembre si registra un peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, 189, e un aumento dei nuovi casi, del 6,9%, rispetto a quella precedente.

E' il quadro sull'andamento della pandemia che arriva dalla fondazione indipendente Gimbe.

Sotto soglia di saturazione risultano i posti letto in area medica, 7%, e in terapia intensiva, 8%, occupati da pazienti positivi al virus. (ANSA).