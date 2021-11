Altre due vittoria per scuderia endurance Fuxiateam

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Altre vittorie per la scuderia di endurance equestre Fuxiateam nelle ultime due gare del calendario internazionale che si sono corse a Città della Pieve e a Travagliato. Successi prestigiosi per Costanza Laliscia e Carolina Tavassoli Asli, che vanno ad aggiungersi a quelli di altre giovani promesse che hanno iniziato il cammino agonistico formandosi nelle strutture di Italia Endurance Stables & Academy e che certificano la bontà del progetto che sta prendendo forma nella scuderia di Agello.

Amazzoni e cavalli della presidente Simona Zucchetta hanno dominato le 160 chilometri di Città della Pieve e Travagliato.

In particolare Laliscia e Perseverancia Escondido hanno centrato il quinto successo sulle dieci gare disputate nel 2021 mettendo in condizione il sauro del 2010 di esprimere al massimo livello le proprie potenzialità, con anche la conquista del premio Best condition. Una vittoria che chiude un 2021 impreziosito dalla medaglia di bronzo a squadre conquistata l'11 settembre con la nazionale italiana ai Campionati europei di Ermelo (Olanda).

Carolina Tavassoli Asli e Carma du Barthas sono stati invece protagonisti a Travagliato, in provincia di Brescia. La ventottenne amazzone del Fuxiateam, al quarto successo stagionale, ha tagliato il traguardo con oltre 22 minuti di margine sul secondo classificato. Ottenendo anche l'assegnazione del premio Best condition. (ANSA).