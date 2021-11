Agabiti, nuova campagna in quadro crescita presenze

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Si colloca in un quadro di "crescita" delle presenze la nuova campagna promozionale per il turismo invernale della Regione Umbria, realizzata dall'Agenzia Armando Testa e rivolta ad un pubblico vasto, attraverso vari canali mirati a target differenti per età e per interessi. Ad evidenziarlo è stata Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo, durante la presentazione. Da giugno a settembre 2001, rispetto al 2020, arrivi e presenze "sono cresciuti notevolmente, rispettivamente del +34.3% e +38.1%, riattestandosi sui livelli pre-covid" come ha spiegato.

"La stagione estiva - ha detto ancora Agabiti - ci ha inoltre permesso di testare le misure della Regione per il settore del turismo umbro e per le filiere direttamente ad esso collegate e in questo ambito possiamo dire che il pacchetto di strumenti, articolato e sinergico, che come Giunta regionale abbiamo messo in campo, a cominciare dai bandi legati al pacchetto 'Umbriaperta', sta dando buoni frutti. Un ottimo risultato quindi, che pone l'Umbria tra le mete top ten a livello nazionale. Si tratta di un trend positivo confermato anche per il mese di ottobre e per il ponte di Ognissanti. Le cifre parlano di più di un milione di arrivi in Umbria e di oltre 3 milioni di presenze". Ma importante, sempre per Agabiti, è il dato sulla permanenza media "in crescita dell'8 % rispetto al 2019". "I turisti - ha spiegato l'assessore - non solo vengono ma si fermano di più. Si tratta ancora di un turismo prevalentemente interno. I risultati ottenuti costituiscono uno stimolo nel continuare il nostro impegno sulla strada intrapresa, che ha visto modificare in maniera radicale e strutturale il modo di comunicare il nostro territorio". (ANSA).