Gimbe, peggiora situazione attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Peggiora in Umbria la situazione degli attualmente positivi al Covid per 100 mila abitanti nella settimana 3-9 novembre. Sono infatti 167. Si evidenzia inoltre un aumento dei nuovi casi, più 50,8% rispetto alla settimana precedente. Emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe.

Sotto la soglia di saturazione risultano i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (7%) occupati da pazienti Covid.

Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 46,2% contro una media Italia 39,5% mentre per la dose aggiuntiva è del 100% (43,1%). (ANSA).