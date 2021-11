Fatte molte più terze dosi vaccino Covid di prime

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Sono state 226 le prime dosi di vaccino Covid somministrate in Umbria nell'ultimo giorno, con una copertura dell'85,23 per cento del totale, a fronte di 1.711 di terze, 43.329 complessive. Sono stati invece in 629 a concludere il ciclo di immunizzazione, ora l'83,08 dei vaccinabili. Lo riporta il sito dedicato della Regione.

In base ai dati sul sito del Governo sono state inoculate 1.350.006 dosi del milione 469.397 fornite dall'Umbria, il 91.9 per cento del totale. Ne sono quindi attualmente disponibili 119.391. (ANSA).