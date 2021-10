Umbria, ultimo giorno 1.517 terze dosi vaccino e 260 prime

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Sono oltre 28 mila, 28.029 per la precisione, coloro che in Umbria hanno ricevuto la terza dose di vaccino Covid, 1.517 nell'ultimo giorno. Con una copertura del 3,5 per cento dei residenti. A riportare il dato, al 26 ottobre, è il portale della Regione.

Sono stati invece 260 le prime dosi di vaccino somministrate sempre nell'ultimo giorno, con una copertura dell'85.06 per cento dei vaccinabili.

Coloro che hanno completato il ciclo di immunizzazione sono stati invece 789, per un totale dell'82,54 dei vaccinabili.

Secondo il report del Governo aggiornato sempre al 26 ottobre in Umbria sono state somministrate un milione 328.200 dosi sul milione 469.397 finora consegnate, cioè il 90.4 per cento del totale. (ANSA).