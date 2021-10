Giornata record per i tamponi in farmacia in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Giornata record in Umbria, quella di lunedì 18, per i tamponi in farmacia: lo hanno fatto 8.666 persone, numero massimo da quando è iniziata la somministrazione, il 18 gennaio 2021. Lo riferisce Federfarma, spiegando che i positivi trovati sono 25.

Sempre nella giornata di lunedì, secondo i dati della Regione, 458 umbri hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Sono ad oggi 684.630 in tototale, pari all'84,8 per cento dei residenti I vaccinati con ciclo completo sono 659.777 (l'81,8 per cento).

(ANSA).