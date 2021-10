Assemblea legislativa, sì a risoluzione su uffici postali

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - L'Aula di Palazzo Cesaroni ha espresso voto unanime sulla Proposta di risoluzione unitaria, promossa dalla Seconda commissione, concernente la situazione degli Uffici postali sul territorio regionale. Il documento di indirizzo nasce da una ricognizione, sollecitata dalla stessa Commissione e svolta dai sindaci dei 92 Comuni dell'Umbria a gennaio 2021, circa i servizi erogati da Poste Italiane nel territorio, dalla quale vengono evidenziate criticità e disservizi in numerose frazioni dei Comuni, prime fra tutte la riduzione degli orari di apertura di alcuni sportelli e l'assenza di sportelli automatici Postamat Atm.

Alla Giunta regionale viene chiesto l'impegno a prendere visione di un documento riguardante le 'Problematiche evidenziate dagli amministratori locali in merito alla situazione degli Uffici Postali siti nei loro Comuni'; ad attivare tempestivamente un Tavolo di coordinamento con Anci e Poste Italiane al fine di arrivare ad una risoluzione delle criticità del servizio postale nel territorio regionale; a promuovere ogni iniziativa utile al fine di superare le problematiche derivanti dai disservizi di Poste Italiane, portando l'argomento all'attenzione della Conferenza Stato Regioni; a relazionare all'Assemblea legislativa, entro tre mesi dall'approvazione della risoluzione, in merito ai provvedimenti adottati e agli esiti degli stessi.

