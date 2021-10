(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - L'81,62 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 17 ottobre.

Si tratta di 658.299 cittadini, dei quali 1.223 hanno ricevuto sabato 16 la seconda somministrazione.

Nella giornata di sabato sono stati invece 735 gli umbri che si sono recati agli hub vaccinali per la prima dose. In tutto, le prime somministrazioni sono state al momento 683.803 nella regione, per una percentuale dell'84,73.

Le dosi complessivamente utilizzate sono 1.290.267, sul totale delle 1.469.324 consegnate (89,16 per cento).

I prenotati sono 19.993. (ANSA).