Caritas, ombra povertà su perle turismo, il caso Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - La pandemia ha aggravato la povertà nel Paese che ha allungato la sua ombra anche su zone un tempo impensabili, come le 'perle' del turismo. Il Rapporto Caritas sulla povertà contiene uno studio sugli effetti della pandemia su quattro aree di interesse turistico. Assisi (Perugia), Ischia (Napoli), Riva del Garda (Trento) e Venezia.

Assisi contribuisce con il 25% al Pil di tutta la regione Umbria. Si stima che il 78% del consumo in Assisi alta sia dovuto alla presenza di gruppi di pellegrini/turisti che arrivano in pullman. Il calo del fatturato si è avvertito in tutti i settori economici. La Chiesa locale ha messo a disposizione da giugno 2020 a inizio 2021 circa 7.200 ore di volontariato nella sola dimensione dei servizi assistenziali, degli empori e della distribuzione. (ANSA).