A New York mostra su Uguccione Ranieri di Sorbello

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Si inaugura, nella sede del John D. Calandra Italian American Institute di New York, la mostra dal titolo "An Intellectual Between Two Worlds", nata per raccontare il contributo di Uguccione Ranieri di Sorbello alla diffusione della lingua italiana negli Stati Uniti.

L'evento inaugurale, previsto per le 18 ora locale del 14 ottobre, vede tra gli altri, la partecipazione di Valerio De Cesaris, rettore dell'Università per Stranieri di Perugia e di Roberto Dolci, docente dello stesso ateneo, i quali con Anthony Tamburri, Dean del Calandra Institute, Ruggero Ranieri, presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello e la curatrice della mostra, Antonella Valoroso, ripercorreranno le tappe dell'impegno culturale di Uguccione di Sorbello negli Stati Uniti.

Conosciuto in Italia soprattutto come giornalista, scrittore e storico della città di Perugia, Uguccione Ranieri di Sorbello è stato attivo anche negli Stati Uniti dall'inizio degli anni '30 alla fine degli anni '60 del secolo scorso. La mostra racconta le tappe di un percorso che lo ha visto di volta in volta impegnato come docente di lingua e letteratura italiana alla Yale University e al Middlebury College, come direttore dell'Ufficio Culturale dell'Ambasciata Italiana di New York, e conferenziere protagonista di veri e propri tour culturali, nel 1961, in occasione del primo centenario dell'unificazione italiana, e nel 1965, anno in cui si celebrava il settimo centenario della nascita di Dante Alighieri.

La mostra è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione della Sorbello Foundation in collaborazione con la Fondazione Ranieri di Sorbello, l'Università per Stranieri di Perugia e il John D.

Calandra Italian American Institute. (ANSA).