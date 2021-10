Celebrato a Perugia il patrono dell'Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Celebrata a Perugia nella cattedrale di San Lorenzo, una messa in onore del patrono dell'Esercito Italiano, San Giovanni XXIII.

La funzione, officiata da monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia e Città della Pieve, è stata coadiuvata dal Comando militare Esercito "Umbria" e ha visto la partecipazione di una rappresentanza di militari presenti nella regione.

Durante la funzione religiosa sono stati evidenziati i valori che contraddistinguono gli uomini e le donne dell'Esercito italiano, "costantemente impiegati in sostegno della cittadinanza e delle popolazioni in difficoltà nei contesti internazionali".

Papa Roncalli, patrono dell'Esercito - si legge in una nota della forza armata -, con i suoi trascorsi militari durante la Grande guerra e il suo spirito di vicinanza ai soldati italiani viene ritratto come figura d'esempio cui "ogni militare deve trarre ispirazione, nel proprio operato quotidiano, per il bene della Patria e delle libere Istituzioni".

Alla celebrazione hanno preso parte le massime autorità civili e militari, cittadine e regionali. (ANSA).