In Umbria altri tre morti per il Covid nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - Registrano tre morti per il Covid nell'ultimo giorno i dati relativi alla pandemia in Umbria aggiornati sul sito della Regione al 7 ottobre.

Sono emersi inoltre 51 nuovi positivi e 49 guariti, con gli attualmente positivi ora 733, uno in meno di mercoledì.

Sono stati analizzati 1.923 tamponi e 4.099 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,8 per cento (0,5 il giorno precedente ma 0,97 giovedì della scorsa settimana).

I ricoverati in ospedale sono 51, uno in più, cinque dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive. (ANSA).