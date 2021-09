Cambio ai vertici compagnie carabinieri Terni e Amelia

(ANSA) - TERNI, 18 SET - Duplice avvicendamento ai vertici delle compagnie dei carabineri di Terni e Amelia. Nel capoluogo, dopo la partenza del maggiore Alessio Perlorca per il Nucleo radiomobile di Bologna, si è insediato il maggiore Valentino Iacovacci, fino a ieri al comando della compagnia di Sora (Frosinone).

Originario del Circeo, l'ufficiale ha ricoperto vari incarichi, dalla provincia di Nuoro a metà degli anni '90, in zone ad alto indice criminale, passando poi al 4/o Reggimento carabinieri a Cavallo e in uno Stato Maggiore della Capitale. Successivamente ha comandato i Nuclei operativi della compagnia di Cossato (Biella) e Novara, la compagnia di Novara e il Nucleo investigativo di Cremona.

Ad Amelia a sostituire il capitano Raffaele Maurizi, trasferito al 13/o Reggimento Friuli Venezia Giulia, è il capitano Laura Protopapa. Nata a Torino ma di origini pugliesi, l'ufficiale ha intrapreso la carriera nell'Arma nel 2005. Dopo la frequenza del corso di formazione presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, ha prestato servizio presso la Scuola allievi carabinieri di Torino come comandante di plotone e insegnante dal 2006 al 2016. Trasferita al comando provinciale di Brindisi nel 2016, ha ricoperto il suo ultimo incarico presso l'ufficio comando dello stesso comando. (ANSA).