Sii inaugura nuovo depuratore a Sambucetole

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 15 SET - E' stato inaugurato il nuovo depuratore di Sambucetole, nel comune di Amelia, un impianto di tipo biologico "a fanghi attivi" che sarà al servizio di 400 persone. Il centro abitato - spiega in una nota il Servizio idrico integrato - era attualmente sprovvisto di impianto di depurazione delle acque reflue urbane e la rete fognaria urbana recapitava le acque di scarico direttamente nel torrente Rio Grande, senza alcun trattamento. La struttura arriva dopo varie sollecitazioni da parte del territorio.

"L'impianto di depurazione - ha spiegato il presidente Sii, Carlo Orsini - non rappresenta solo una risposta alle esigenze del territorio, come è doveroso fare da parte della SII che ogni giorno cerca di andare incontro alle richieste ed ai bisogni degli utenti, ma è anche un momento importante sul fronte del rispetto dell'ambiente, una delle mission della Sii. Il nuovo impianto di depurazione di Sambucetole è senza dubbio un investimento importante nel territorio amerino, dove verranno messi in atto in futuro anche altri progetti". Come ha sottolineato l'amministratrice delegata Sii, Tiziana Buonfiglio, "l'impianto è stato realizzato dal socio operatore Umbriadue con moderne tecnologie che garantiscono livelli di depurazione di assoluta compliance con le prescrizioni normative e le strategie di sostenibilita' ambientale". La realizzazione dell'impianto ha previsto un investimento di 350 mila euro. Presenti all'inaugurazione anche i vertici di Umbriadue, Auri e Aman, oltre alle istituzioni locali. (ANSA).