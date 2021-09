Ancora un morto per Covid in Umbria, scendono ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Ancora un morto per il Covid in Umbria, 1.439 complessivi, mentre tornano a scendere i ricoverati in ospedale, 53, tre in meno di lunedì, sette in terapia intensiva (dato stabile). E' il quadro che emerge dal sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 74 nuovi positivi e 66 guariti dal virus, con gli attualmente positivi ora 1.353, sette in più.

Sono stati analizzati 2.242 tamponi e 5.565 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,94 per cento (0,32 per cento lunedì). (ANSA).