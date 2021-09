Aveva in casa droga e banconote false, arrestato

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 SET - Due etti di hascisc, banconote false e diverse magliette griffate tutte ancora munite di cartellino: è una parte di quanto trovato nel corso di una perquisizione svolta dagli agenti del commissariato di Assisi, a seguito di un'attività d'indagine, nell'abitazione di un giovane di 24 anni di origini balcaniche, incensurato e irregolare sul territorio nazionale, che è stato arrestato.

Il ventiquattrenne - riferisce la questura - era stato individuato come uno spacciatore di hascisc e marjuana capace di gestire la piazza locale con significative disponibilità di droga e dal quale si rifornivano anche piccoli spacciatori locali.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione alla periferia di Assisi, delegata dall'autorità giudiziaria, gli agenti hanno trovato un panetto di hascisc, del peso di un etto, ancora confezionato, altri due panetti già aperti, del peso complessivo di un etto, la somma di 2.800 euro in banconote da 100, 50 e 20 euro, quasi 200 banconote false da 20 euro e le magliette.

All'interno dell'autovettura di sua proprietà è stata inoltre trovata una bilancina di precisione, con ancora dei frammenti di hascisc sul piatto. L'uomo è stato portato nel carcere di Capanne in attesa di giudizio e nei suoi confronti è stata avviata la procedura per l'espulsione dal territorio nazionale.

