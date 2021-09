In Umbria prosegue la discesa degli attuali positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - Sono stati 77 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 146 guariti e nessun morto, in base a quanto si legge sul sito della Regione.

Gli attualmente positivi scendono quindi a 1.508, 69 in meno.

Aumentano invece i ricoverati in ospedale, 59, due in più di martedì, sei dei quali in terapia intensiva (dato stabile).

Sempre nell'ultimo giorno sono stati processati 2.309 tamponi e 4.266 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,17 per cento (1,29 il giorno precedente e 1,98 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).