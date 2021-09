Altri 3.690 completano ciclo di vaccinazione Covid

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - Sono stati altri 3.690 i residenti in Umbria che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid nell'ultimo giorno. Sono 567.170 complessivamente, il 73,47 per cento del totale secondo i dati sul sito della Regione aggiornati all'8 settembre.

Sono invece 653.555 quelli che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 1.106 nelle ultime 24 ore, l'84,55 per cento dei residenti.

I prenotati per sottoporsi all'immunizzazione sono attualmente 57.834, mentre sono state somministrate un milione 200.258 sul milione 326.654 finora fornite all'Umbria. Sono quindi 126.396 le dosi attualmente disponibili. (ANSA).