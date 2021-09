Bonetti, è dovere tutelare conquiste donne afghane

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 07 SET - "Il pensiero alle donne afgane è costante e c'è una responsabilità di tutta la comunità internazionale che abbiamo voluto interpretare anche durante il G20 dove, anche grazie alla sollecitazione del presidente Draghi, la questione afgana e i diritti delle donne sono stati posti come un tema di dibattito e di condivisione": così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro del W20 ad Assisi.

"La responsabilità di tutelare i diritti fondamentali, anche di garantire i diritti di cittadinanza che sono stati conquistati dalle donne - ha detto la ministra -, è un dovere per tutta la comunità internazionale, in particolare, certamente, anche per i Paesi del G20 ma io penso al contesto europeo. L'Italia su questo è impegnata in prima linea".

"Oggi la questione delle donne afgane, che stanno resistendo - ha detto Bonetti durante il suo intervento -, chiede la nostra responsabilità ed è chiaro che nessuno può voltare lo sguardo dall'altra parte. Il nostro dovere storico, quello di cui renderemo conto, è fermare lo sguardo, allungare la mano e costruire percorsi di salvezza e di tutela dei diritti fondamentali ma anche di promozione di una cittadinanza che venga riconosciuta in tutti i contesti". (ANSA).