Università Perugia in classifica delle migliori al mondo

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - L'Università degli Studi di Perugia è tra le migliori al mondo in base alla classifica World university rankings stilata da Times higher education (The). Che per il sesto anno consecutivo vede Oxford dominare il gruppo dei 1.662 Atenei di 99 Paesi, 136 in più rispetto allo scorso anno.

Bologna si aggiudica il primo posto nella classifica delle italiane, seguita da Sapienza Università di Roma, Scuola Superiore Normale di Pisa e dalle Università di Camerino e Perugia.

L'Ateneo del capoluogo umbro e quello marchigiano sono fra le altre new entry italiane nella classifica. Debuttano entrambe nella fascia compresa tra le posizioni 501 e 600. (ANSA).