Rettore Università Perugia, giovani a centro nostro lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - "E' un risultato di comunità che premia un lavoro con il quale abbiamo messo al centro i giovani": il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero commenta con soddisfazione la notizia secondo la quale l'Ateneo del capoluogo umbro compare tra i migliori al mondo. In base alla classifica World University Rankings stilata da Times Higher Education (The).

"Un risultato che - sottolinea Oliviero con l'ANSA - è frutto di uno sforzo importante anche per recuperare una visione internazionale di un'Università come la nostra che ha grandi e importanti radici nella storia italiana. Con una visione di grande apertura che punta a investimenti sulle migliori competenze. E il nostro obiettivo - ha concluso il rettore Oliviero - è continuare a investire". (ANSA).