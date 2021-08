Salvini, totale fiducia in presidente umbra Tesei

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 23 AGO - "Se uno fa l'assessore fa l'assessore, se fa il consigliere fa il consigliere. Questo vale in Umbria e in tutte le altre regioni italiane": così si è espresso Matteo Salvini, a Città di Castello, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'espulsione dalla Lega dell'assessore regionale, Enrico Melasecche.

Salvini ha evidenziato, però, di non aver affrontare l'argomento Giunta regionale con la presidente Donatella Tesei.

Dicendo di "avere totale fiducia" nella governatrice e nel segretario regionale della Lega Virginio Caparvi. "Troveranno loro la soluzione, io non ci metto becco", ha detto Salvini.

