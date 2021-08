Umbria, almeno una dose vaccino a 74% fascia 20-29 anni

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Il 74% dei residenti in Umbria che hanno tra 20 e 29 anni ha ricevuto "almeno" una dose di vaccino contro il Covid o si è prenotato. Il dato è contenuto nel report settimanale sull'andamento della pandemia elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale e del quale la stessa Regione ha diffuso una sintesi.

La campagna vaccinale, al 19 agosto, fa registrare che l'80% della popolazione vaccinabile ha ricevuto "almeno" una dose o si è prenotata. Sono infatti circa 609 mila i vaccinati, 20 mila i prenotati e 154 mila i cittadini che ancora non hanno aderito.

Nella fascia 20-29 anni, sono 53 mila i vaccinati e oltre 4.700 i prenotati, mentre tra i 12 e i 19 anni si sono vaccinati o prenotati il 54% del totale (circa 29.600 vaccinati con almeno una dose e quasi 6.000 prenotati). In quest'ultima fascia d'età - emerge dal report - si registra una maggiore adesione nei giovani delle scuole superiori, circa il 70% tra 15 e 19 anni mentre sono poco più del 18% i dodicenni vaccinati o prenotati.

Domenica 22 e domenica 29 agosto ci saranno due giornate interamente dedicate alla vaccinazione dei giovani tra 12 e 18 anni, in tutti i punti vaccinali territoriali dell'Umbria (solo a Terni sarà sabato 28 invece che il 29).

La Regione ha sottolineato infine che "tutti i cittadini possono aderire alla vaccinazione prenotandosi sul portale regionale, in farmacia o con SanitApp, scegliendo la sede, il giorno e l'ora desiderata". (ANSA).