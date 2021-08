"Attenuato" aumento incidenza nuovi casi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Continua l'aumento in Umbria dell'incidenza settimanale dei casi positivi al Covid, anche se negli ultimi giorni questa tendenza si è "notevolmente attenuata". E' quanto emerge dal report elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull'andamento della pandemia sul territorio.

Lo studio evidenzia che l'incidenza generale si mantiene a 93 casi per 100.000 abitanti, allo stesso modo - si legge in una nota diffusa dalla Regione - conferma come i casi di positività si concentrano in modo molto "prevalente" nella fascia di età fra 14 e 24 anni con un "leggero" aumento nelle classi fra 6 e 13 anni e 25-44 anni.

Gli indicatori di gravità della pandemia si mantengono - secondo il report - "piuttosto stabili" con un "leggero" aumento di ricoveri in terapia ordinaria mentre sono invariati i quattro posti occupati in terapia intensiva.

Non sono stati invece registrati nuovi decessi nell'ultima settimana. (ANSA).