Balzo ricoverati Covid in Umbria, più 11 in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - Balzo avanti dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 49, 11 in più rispetto a lunedì, quattro dei quali, erano due, nelle terapie intensive. Emerge dai dati della Regione al 17 agosto.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 135 nuovi positivi e 92 guariti, mentre restano 1.426 i morti per il virus. Gli attualmente positivi diventano quindi 2.214, 43 in più di lunedì.

I tamponi analizzati sono stati 2.721 e 4.656 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,8 per cento (uno per cento lunedì e 1,9 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).