Nuova organizzazione vaccinazione Umbria, prenotazione diretta

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - Ha preso il via da oggi in Umbria la nuova organizzazione volta a semplificare l'accesso alla vaccinazione per il Covid: niente più preadesione e successiva notifica dell'appuntamento, ma prenotazione diretta, scegliendo liberamente la sede, il giorno e l'ora dell'appuntamento.

La Regione spiega che è una regola valida per tutti i cittadini, di ogni età, residenti in Umbria o fuori regione, che possono prenotare direttamente sul portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ tramite la App SanitApp oppure in farmacia.

La possibilità di accedere alla vaccinazione senza prenotazione è invece riservata esclusivamente ai giovani da 12 a 18 anni e che le dosi loro riservate "sono limitate, per cui non può essere garantita la vaccinazione a tutti coloro che si presenteranno spontaneamente". Anche per loro è tuttavia fortemente raccomandata la prenotazione diretta. Per questa fascia d'età, inoltre, la Regione Umbria ha organizzato due vaccine day, domenica 22 e domenica 29 agosto (sabato 28 agosto nella sede di Terni) e, come detto, la possibilità per i ragazzi di presentarsi in alcuni centri vaccinali dedicati senza prenotazione: Bastia Umbra, Città di Castello (palestra Salviani), Gubbio, Perugia San Marco, Marsciano, Tuoro sul Trasimeno, Foligno Aeroporto, Spoleto, Narni, Orvieto (Sferracavallo), Terni e Valnerina.

L'Assessorato regionale alla Salute e il Commissario regionale per l'emergenza Covid rinnovano la richiesta a tutti i cittadini di rispettare l'orario indicato nell'appuntamento e di presentarsi con la modulistica compilata, scaricabile al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-gior no-della-prenotazione. (ANSA).