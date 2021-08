Altri tre ricoverati Covid in più in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - Salgono a 38, tre in più, i ricoverati Covid in Umbria, due dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 11 nuovi positivi e 45 guariti mentre rimane immutato il numero delle vittime. Scendono quindi ancora, per il terzo giorno, gli attualmente positivi, ora 2.171, 34 in meno di domenica.

Sono stati analizzati 445 tamponi e 641 test antigenici, con un tasso di positività dell'uno per cento (era il 2 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).