In 1.385 completano vaccinazione Covid a Ferragosto

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - Sono stati 1.385 i residenti in Umbria che hanno completato la vaccinazione per il Covid a Ferragosto. Sono ora complessivamente 514.189, il 66,69 del totale. Emerge dai dati aggiornati della Regione.

I 3.040 hanno invece ricevuto la prima dose sempre a Ferragosto, 614.711 complessivamente, il 79,67 per cento dei residenti.

I prenotati per il vaccino sono ora 124.286. (ANSA).