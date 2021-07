Agabiti, 2021 impegno record Regione per la cultura

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - "Il 2021 sarà un anno record per quanto riguarda l'impegno della Regione per la cultura, lo spettacolo e il turismo. Abbiamo investito risorse importanti sia per sostenere gli sforzi dei tanti artisti che hanno subito direttamente le conseguenze della pandemia, sia per dare la possibilità al territorio di ospitare e organizzare iniziative sempre più interessanti e in linea con le nuove aspettative ed esigenze": ad affermarlo l'assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, intervenendo alla presentazione della 57/a edizione del Corciano Festival.

Evento che, ha sottolineato l'assessore, si caratterizza come "una delle manifestazioni più antiche della nostra regione e che, tra storia e innovazione, propone spunti interessanti che saranno sicuramente apprezzati e valorizzati".

Nel sottolineare poi che i borghi dell'Umbria rappresentano un elemento di "straordinaria attrattività", Agabiti ha evidenziato che "dopo i difficili mesi che ci siamo lasciati alle spalle, le comunità locali hanno bisogno di ritrovarsi a condividere progetti, idee, iniziative". "Va quindi realizzato ogni sforzo - ha aggiunto - per restituire ai nostri borghi e ai nostri luoghi quell'anima che la pandemia ha messo a dura prova".

Tornando sul Corciano Festival, l'assessore ha poi affermato che "ispirare le arti visive, la musica, il teatro, la letteratura nell'edizione 2021 a Dante Alighieri, anno in cui in tutta Italia viene celebrato il 700/o anno dalla morte del poeta, colloca il Festival su un piano di originalità e sperimentazione che rende l'iniziativa particolarmente meritoria, in linea con gli sforzi fatti dalla locale associazione Pro-Loco e dall'amministrazione comunale per rendere questo appuntamento attrattivo e vincente anche dal punto di vista turistico". (ANSA).