Tesei, "nel 2020 abbiamo inciso su problemi dell'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - "Il 2020 è stato un anno pesantemente condizionato dal Covid, che ha dunque avuto effetti anche sull'azione di governo. Ma è motivo di orgoglio aver inciso su tanti problemi della Regione, anche in sanità": lo ha detto la presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, intervenendo in Assemblea legislativa sullo stato di attuazione del programma di governo.

La governatrice ha sottolineato che una "parte consistente" di questo programma è stato dedicato al "contenimento costi, all'efficientamento della macchina operativa e alla rimodulazione delle spese, per cercare di creare spazi di bilancio da impiegare a sostegno delle famiglie e delle imprese in un momento drammatico". Ha quindi ricordato che l'Umbria è stata tra le prime Regioni a "riuscire a rimodulare le risorse comunitarie non spese". "Un problema atavico - ha detto Tesei -, ma trasformato in grande opportunità, sostenendo il tessuto economico e sociale umbro. Ad oggi abbiamo certificato una spesa di 148,5 milioni di euro, il 126% del target da raggiungere al 31 dicembre 2020. Un grande risultato". (ANSA).