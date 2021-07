Paparelli, Tesei distrae umbri e racconta realtà aumentata

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - "Oggi abbiamo ascoltato l'ennesima autocelebrazione della presidente Tesei, ma anche alcune dichiarazioni lette in questi giorni evidenziano una conclamata abilità a buttare la palla in tribuna, a fare annunci e promesse, cercando di distrarre gli umbri e raccontando una realtà aumentata": a dirlo è stato il portavoce delle minoranze in Assemblea legislativa, Fabio Paparelli, Pd, nella sua replica alla relazione della presidente Donatella Tesei sullo stato di attuazione del programma.

Per Paparelli, anche in merito al tema della sanità, l'amministrazione regionale "sta facendo passare per straordinaria un'ordinaria azione di governo non sempre all'altezza della situazione emergenziale che stiamo vivendo".

Ha quindi parlato di un "vero disastro", che - sempre secondo Paparelli - sta provocando "l'indebolimento e la distruzione della sanità pubblica regionale che per otto anni è stata modello nazionale per conti e qualità servizi". Tra gli "errori macroscopici" elencati dal portavoce delle opposizioni "zero assunzioni, chiusura totale degli ospedali, inefficace separazione dei percorsi, liste di attesa abnormi, che hanno costretto a ricorrere al privato".

Questi fattori, ha detto ancora Paparelli, "insieme al mancato controllo di gestione e monitoraggio delle spese", hanno prodotto "un buco di bilancio spostato in gran parte nel 2021".

"Più che un mare di esperienze mi sembra che questa amministrazione stia partorendo una montagna di cose solo nella speranza di conseguire facili consensi, che non arrivano": così il portavoce delle opposizioni in Assemblea legislativa Fabio Paparelli, Pd, intervenendo nella replica alla relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche della presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei. "Possiamo fare tutte le previsioni sul Pil, che sono stime - ha continuato -, e raccontarci che il turismo è aumentato del 20%. Certo, l'anno scorso era zero, perché c'era il lockdown totale e abbiamo avuto un boom solo ad agosto". "E poi - ha detto ancora Paparelli - la presidente dice che le spese europee sono un problema atavico dell'Umbria. Ma di quale Umbria? Non ha mai sprecato un euro". Il portavoce dell'opposizione ha quindi sottolineato che "la riforma del personale non viene più citata, anzi c'è un record di aumento di costi della politica notevole". "Avete prestato attenzione alle nomine - ha aggiunto rivolgendosi ancora all'amministrazione regionale -, quelle sì imbarazzanti agli occhi della comunità umbra e non solo. Vi apprestate inoltre a fusioni senza senso che aumenteranno le spese sul bilancio regionale. Potremmo continuare con la fallimentare operazione finanziaria sull'aeroporto di Perugia, dove i privati sono scappati. Impegniamo i soldi lì, mentre tagliamo le corse agli autobus". Per il consigliere del Pd, inoltre, progetti come Fcu e Umbria Film Commission "sono solo esecuzioni di procedure, rapporti e questioni già avviati dalle precedenti legislature". "Sul tema dei rifiuti - ha aggiunto -, temo ci farete tornare indietro di 30 anni, mentre il Paese traccia il proprio futuro sul tema della sostenibilità". Infine per Paparelli la "fotografia di gruppo del fallimento di questa prima parte di azioni di governo è stato il Pnrr in salsa umbra". "Una cosa fatta tardi - ha detto -, arrabattata, senza anima e visione, finanziariamente inesistente, che giustifica quel calo di consensi e di crisi maggioranza che state vivendo, con quella che è ormai la forza maggioritaria della coalizione che non è parte del governo della giunta".