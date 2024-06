Salvini, il governo esce rafforzato, spero uniti nella Ue

"Il governo esce rafforzato" dalle elezioni europee: il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini lo ha sottolineato commentando il voto assicurando che "non cambiano gli equilibri di governo".

"Quello che spero possa cambiare è la politica europea. Spero nel centrodestra anche in Europa. A questo lavoro e mercoledì sarò a Bruxelles" ha aggiunto. "Io non devo convincere nessuno né devo dare lezioni a nessuno" ma "il centrodestra si rafforza percentualmente rispetto alle politiche. Se qualcuno dovesse scegliere un'alleanza con la sinistra, i socialisti e Macron sarà libero di farlo, io lavoro per un cambiamento", ha detto.

"Con Marine Le Pen ci vediamo mercoledì. Con lei non c'è solo un'alleanza, ma anche un'amicizia che dura e durerò nel tempo.

La Lega non potrà mai allearsi con i socialisti e con Macron" ha aggiunto



