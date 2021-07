Lavoratori acquistano azienda e la salvano dal fallimento

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 07 LUG - Rinasce grazie ad una cooperativa tra lavoratori la Legatoria tuderte, azienda di Pantalla, a Todi, salvata dal fallimento dopo che otto dipendenti, tra cui sei donne, hanno deciso di acquistarla.

Un percorso iniziato lo scorso 28 aprile e che, nei primi due mesi di attività, ha permesso di raggiungere i 100 mila euro di fatturato. "La vecchia azienda era finita, sommersa di debiti, senza liquidità e con nessuna prospettiva" spiega Emanuela Tabarrini, ex operaia e oggi presidente della cooperativa.

"L'ultimo stipendio - continua - ci è stato pagato a gennaio 2020, poi solo cassa integrazione, quella per Covid. Ma di far morire questa fabbrica, nella quale lavoriamo da così tanti anni, non ci andava proprio giù".

A seguire dall'inizio il percorso è stata la Slc Cgil Umbria, attraverso il segretario Enrico Bruschi. "Sarebbe stato davvero un peccato disperdere questo patrimonio di grande professionalità, un lavoro che si fa ancora con le mani" commenta. "Sarebbe stata una sconfitta - prosegue - non solo per loro, ma per tutto il territorio. Così, anche forti di altre esperienze positive, come quella di 'Ceramiche noi' a Città di Castello, abbiamo intrapreso questa strada".

A supportare la nuova attività anche Legacoop P&S Umbria, attraverso il sostegno finanziario dei fondi della cooperazione, Coopfond e Cfi. "Che intervengono - spiega il presidente Matteo Ragnacci - nel capitale immettendo nuova linfa alle radici".

Obiettivo di Legatoria Tuderte, spiegano i lavoratori, è ora quello di costruire "una solida rete di clienti, sia quelli grandi, come Treccani, Panini e persino il Vaticano, sia quelli più piccoli, da aziende che vogliono realizzare gadget di qualità, magari da regalare per le feste, fino ai fotografi, per i loro book o altri professionisti nel settore grafico ed editoriale". (ANSA).