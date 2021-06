Mercalli, completato il recupero dei beni mobili dopo sisma 2016

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GIU - "Dopo cinque anni dal sisma le messe in sicurezza sono state completate, così come è stato completato il recupero dei beni mobili che sono tutti custoditi nei depositi di sicurezza individuati nelle regioni colpite": è quanto ha detto all'ANSA Marica Mercalli, direttrice generale per la sicurezza del patrimonio culturale e già soprintendente dei Beni culturali dell'Umbria.

"Adesso - ha aggiunto Mercalli - per i beni mobili si sta procedendo a un lavoro di sistematizzazione, con la direzione generale che sta anche dettando le linee guida per la identificazione e costruzione di nuovi depositi". Mercalli, durante il suo intervento di stamani a Norcia, nell'ambito della due giorni dedicata ai progetti di ricostruzione della città di San Benedetto, ha sottolineato l'importanza del deposito umbro di Santo Chiodo di Spoleto.

Parlando di Norcia, ha evidenziato come "in un anno sia molto migliorata la situazione, si percepisce il lavoro di ricostruzione e pianificazione che è stato fatto".

Sul fronte della ricostruzione del patrimonio artistico, la direttrice ha evidenziato l'importanza di "ricostruire con l'obiettivo di rendere gli edifici sempre più resilienti, tenendo conto che ci troviamo su un territorio a più alto rischio sismico a livello nazionale". (ANSA).