Online guida turistica 4.0 Extraordinary_Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - E' on line Extraordinary_Umbria, l'innovativa guida turistica 4.0, che la Camera di commercio dell'Umbria ha realizzato per sostenere il turismo nella regione.

Realizzata in collaborazione con Isnart, l'Istituto nazionale ricerche turistiche delle Camere di commercio, che lo ha ideato e sviluppato, è definito un nuovo strumento di promozione delle imprese turistiche e del territorio basato sulla piattaforma Instagram. Il formato è infatti quello delle Instagram stories - spiega la Camera di commercio in una nota -, in grado di raggiungere target diversificati e adatto a fornire informazioni puntuali sull'offerta turistica, valorizzando "in modo fresco e accattivante" imprese, destinazioni e attrattori territoriali.

Già collegata ad altre piattaforme digitali, Extraordinary_Umbria offre agli utenti un'esperienza "interattiva e immersiva", dalla fase di ispirazione, a quelle di scelta, progettazione, prenotazione e viaggio. Con il tool swipe-up il turista può fare il "fermo immagine", atterrare sul sito di una struttura turistica e prenotare dal proprio smartphone, scegliendo, attraverso icone intuitive, il prodotto turistico preferito tra cui natura, spiritualità, sport, tempo libero, enogastronomia.

Attraverso la guida 4.0 la Camera di commercio dell'Umbria ha voluto valorizzare tutte le imprese turistiche del territorio che hanno ottenuto l'attestazione del programma Isnart ospitalità Italiana, la qualità in sicurezza, dimostrando di saper coniugare la qualità con il pieno rispetto delle normative per la prevenzione dalla diffusione da Covid 19, per offrire al turista un'esperienza di vacanza in piena serenità. (ANSA).