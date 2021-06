Muore mentre lavora per riparare cabina mezzo pesante

(ANSA) - NARNI (TERNI), 09 GIU - Un uomo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di Narni Scalo.

Secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, la vittima è rimasta schiacciata dalla cabina di un mezzo pesante che stava riparando. Inutili i soccorsi da parte del 118. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Terni e i carabinieri per i rilievi. (ANSA).