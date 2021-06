Bokanté sostituisce Jamie Cullum a Umbria Jazz 2021

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Novità per il programma 2021 di Umbria Jazz: Bokanté sostituisce Jamie Cullum il cui concerto è posposto al 2022. Pertanto il 12 luglio il programma dell'Arena vedrà on stage Bokanté e Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner.

Le richieste di rimborso dovranno essere fatte attraverso i canali di acquisto del biglietto entro il 30 giugno.

Il nome stesso del gruppo Bokanté, che in creolo significa scambio, spiega in maniera semplice quale sia il trait d'union tra i musicisti di questo che è senza dubbio una delle realtà musicali più interessanti degli ultimi anni. Un ensemble multilingue, multiculturale e multi generazionale, come lo definisce Michael League, storico leader degli Snarky Puppy, dal cui incontro con la cantante Malika Tirolien, canadese nativa di Guadalupe è nata l'idea di mettere insieme la band che porta avanti un messaggio sui drammi del razzismo, dei rifugiati, dell'inquinamento con una musicalità ricca di groove e melodia.

Attorno a loro - spiega UJ - si è venuto formando man mano un gruppo di musicisti di tutto rispetto composto tra gli altri da Bob Lanzetti, anch'egli parte degli Snarky Puppy, Jamey Haddad, percussionista di Paul Simon e Sting, e Roosevelt Collier alla pedal steel guitar.

Nel 2018 è uscito il secondo album dal titolo "What Head" registrato insieme alla insieme alla Metropole Orkest diretta da Jules Buckley, prodotto dalla storica etichetta di Peter Gabriel, Real World Records, che ha fatto seguito a "Strange Circles" uscito l'anno prima. (ANSA).