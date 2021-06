Moglie Pablito, Raspadori? Paolo avrebbe sorriso orgoglioso

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - "Paolo avrebbe sorriso con orgoglio...": Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi ha reagito così alle parole del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini che ha citato Pablito parlando dell'inserimento dell'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori nella lista dei 26 convocati per gli Europei. "Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi" ha detto il ct.

"E' la dimostrazione che Paolo c'è sempre" ha sottolineato Federica Cappelletti parlando con l'ANSA. "Si conferma - ha aggiunto - che è stato e rimane un punto di riferimento. Parole che fanno ancora più piacere perché vengono dal tecnico della Nazionale".

Federica Cappelletti ha quindi sottolineato che "sarebbe bello se un giorno Raspadori potesse indossare la maglia azzurra con il numero 20, come fece Paolo". "Ma ora - ha concluso - pensiamo tutti a tifare Italia agli Europei". (ANSA).