Volontari Servizio civile in servizio all'Anci e nei Comuni

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Primo giorno nel Servizio civile universale, attraverso Anci Umbria, per 88 candidati risultati idonei nelle graduatorie del Bando ordinario 2020 che presteranno servizio presso la stessa Associazione dei Comuni e in quelli aderenti entrati a far parte, della rete di accreditamento.

Nel dare il benvenuto ai sette volontari reclutati in Anci Umbria, ricevuti nella Sala Falcone-Borsellino, della Provincia di Perugia, il presidente Michele Toniaccini ha sottolineato come questo bando sia "una grande opportunità di vita e professionale". "Da un lato - ha proseguito - vi consente di fare un'esperienza unica nella vostra vita, di cittadinanza attiva, proprio perché vi ponete a disposizione della comunità; dall'altro, di formarvi, con un minimo di retribuzione, aprendo una finestra sul mondo del lavoro. E' un primo approccio, un modo per mettervi in gioco, testare anche le vostre capacità e inclinazioni professionali, ma soprattutto per acquisire piena consapevolezza di sé e dei vostri obiettivi".

I sette volontari provengono da diverse esperienze di studio e alcuni - spiega Anci Umbria - devono ancora completare il percorso universitario. Due di loro sono di fuori Umbria, ma sono a Perugia come studenti universitari.

I volontari hanno spiegato che la loro partecipazione al bando è dovuta, essenzialmente, alla "voglia di mettersi a disposizione della comunità".

All'incontro ha partecipato anche il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri. "In questi anni, Anci Umbria - ha detto - ha formato molti ragazzi e ragazze, dando loro strumenti e opportunità di crescita professionale e di arricchimento personale, garantendo le basi per un futuro lavoro. Molti di loro hanno trovato, infatti, una occupazione altrove, altri, proprio nella nostra associazione. Inoltre, abbiamo coinvolto in questo progetto direttamente i Comuni". (ANSA).